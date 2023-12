Un barista faentino vince 'ICooktail 2023' con due drink dedicati a Dante e Beatrice

È Michael Limoni del Botanico di Faenza il trionfatore della finale 2023 di ICooktail, la bartending competition fra i migliori cocktail bar della Romagna prodotta per la tv dall’agenzia cesenate Expì e disputata al Mercato Coperto di Ravenna. Il bartender faentino ha conquistato la vittoria dopo una sfida a colpi di shaker con il talentuoso Luca Cesaretti della Falegnameria di Longiano.

A decretare il successo di Limoni due cocktail dedicati a Dante Alighieri e alla sua musa Beatrice, nella città dove il sommo Poeta morì in esilio e scrisse le ultime cantiche del Paradiso. A premiarlo, secondo i due giudici Jonathan di Vincenzo e Federica Geirola, l’innovatività delle proposte, l’abbinamento centrato e lo storytelling messo a punto per descrivere cocktail e food pairing creati ad hoc per la competizione.

Con alle spalle molti corsi ed esperienze con professionisti del bartending, nazionale e internazionale, Michael Limoni è stato il vincitore Italiano della The Vero Bartender Competition by Amaro Montenegro, oltre che vincitore e finalista di tante altre competizioni dedicate al mondo della Mixolog. Il suo motto è "Drink'n'roll', uno stile di vita professionale alla ricerca costante della crescita personale e per il settore tutto del mondo del bartending.

"Un doveroso e sincero grazie al team Botanico Faenza per avermi supportato e sopratutto sopportato - commenta - La vittoria la dedico in primis a voi, ai "miei ragazzi" Andrea, Matteo e Giacomo, "The boys". Un grazie a chi ci ha sostenuto, chi ci sosterrà e chi guarderà dall'altra parte. Le vittorie non si "misurano" con i trofei, ma con le emozioni che ti lasciano".