Un centinaio di persone alla festa con dj set: circolo chiuso e titolari multati

Controlli antiassembramento nel ravennate. Sabato sera la Polizia locale di Ravenna è intervenuta in un circolo di Lido di Savio, dove era in un corso una festa con tanto di dj set e alla quale avevano preso parte un centinaio di persone. Alcune di loro non indossavano la mascherina nonostante fossero assembrate, e una donna che somministrava bevande è stata trovata anch'essa senza mascherina. Oltre a questo, una decina di persone non sono risultate essere socie del circolo.

La Polizia locale ha 'staccato' due verbali, uno da 1032 euro per somministrazione di cibo e bevande ai non soci e uno da 1000 a testa a dj e presidente del circolo per aver organizzato la festa senza autorizzazione. Oltre a questo sono state contestate due violazioni Covid, che hanno portato alla chiusura dell'attività di somministrazione per 5 giorni.