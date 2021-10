Un centro estetico dedicato alle pazienti oncologiche: "L'idea è nata da un caso di tumore nella mia famiglia"

Il sindaco di Sant'Agata sul Santerno Enea Emiliani, insieme alla vicesindaca Lilia Borghi e all'assessora Elisa Sgaravato, ha visitato nei giorni scorsi il centro estetico "L'Essenza", nell'ambito del progetto comunale "La buona impresa si vede dal mattino". Il centro estetico è stato aperto nel 2014 da Debora Silvani e offre una serie di trattamenti. Debora è inoltre specializzata in estetica oncologica, grazie a un corso organizzato dall’Apeo (Associazione professionale di estetica oncologica) a Milano. Le estetiste specializzate in questo campo sono formate per evitare problemi di tossicità della pelle come forte secchezza, bruciore e prurito e arrivare alla ricostruzione di una nuova positiva immagine del paziente, fondamentale per la completa guarigione. In tutta la Romagna sono solamente quattro le estetiste che hanno questa formazione (solo due nel territorio provinciale).

"Da anni ero a conoscenza dei corsi promossi da questa associazione, ma ho deciso di iscrivermi solo quando, purtroppo, anche un membro della mia famiglia è stato costretto a sottoporsi alle cure contro il cancro - racconta Debora - Così ho deciso di non rimandare oltre e di essere utile alle persone che stanno affrontando questo percorso difficile". "Abbiamo accolto con piacere l'invito di Debora a conoscere da vicino la sua realtà professionale - ha commentato il sindaco Enea Emiliani -. Un'estetista di grande esperienza che accoglie le sue clienti in un ambiente moderno e all'avanguardia. Debora integra la propria attività con un servizio che, benché sia poco conosciuto, è di grande importanza per tante persone colpite dal cancro. Siamo orgogliosi che a Sant'Agata ci sia un centro estetico che all'attività ordinaria affianchi una speciale attenzione verso una categoria particolarmente fragile".

Attraverso il progetto "La buona impresa si vede dal mattino" la giunta si rende disponibile per visitare le aziende che ne fanno richiesta, con lo scopo di rafforzare i rapporti e la conoscenza reciproca tra Comune e imprese del territorio. Le aziende di Sant’Agata sul Santerno interessate a ricevere la visita dell'Amministrazione comunale possono contattare la segreteria del Comune al numero 0545919900.