Un convegno sul cambiamento climatico a Faventia Sales

Sabato 18 novembre, alle 17, nell’Aula 5 di Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1 - Faenza) è in programma il convegno ‘Gli eventi meteo estremi nel mondo e in Romagna: le cause e le soluzioni’ iniziativa di Luciano Natalini dell’Accademia del clima. Dopo le introduzioni del vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri e dell’assessore con delega alla Protezione civile, Massimo Bosi, gli interventi di Marco Affronte già parlamentare europeo e Direttore scientifico dell'Accademia del Clima che illustrerà l’Accordo di Parigi sul clima, protocollo sottoscritto otto anni da 55 Paesi di tutto il pianeta. A seguire Antonello Pasini, ricercatore del CNR, relazionerà su ‘La crisi climatica nel mondo e in Italia: conseguenze per gli eventi estremi’. L’incontro, promosso dall’Accademia del clima e da Asso (Agenzia per lo sviluppo sostenibile), patrocinato dal Comune di Faenza e realizzato con il supporto di ‘Petroltecnica – Terra Therapy’, sarà coordinato da Luciano Natalini.