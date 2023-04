Un corso di formazione sulle diversità: un modo per contrastare le discriminazioni

In partenza il corso sulle tematiche del Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ del Comune di Ravenna. Il percorso è finalizzato a sviluppare competenze per qualificare il rapporto con l’utenza Lgbti+, individuare buone prassi, contrastare le discriminazioni, promuovere l’inclusione dell’utenza con un’identità di genere trans/non binaria, incidere su atteggiamenti e pregiudizi, migliorare il benessere psico-fisico delle persone Lgbti+ che si rivolgono a professionisti che operano nei servizi sociali e sanitari.

Il corso, gratuito, è destinato a persone che operano in ambito educativo (insegnanti, educatori/educatrici, pedagogisti/pedagogiste), sociale (assistenti sociali), della salute (psicologi/psicologhe, psicoterapeuti/psicoterapute, medici, infermieri/infermiere), operatori/operatrici della comunicazione, avvocati/avvocate. Il corso, in presenza, avrà la durata di 21 ore dal 27 aprile al 6 giugno e si svolgerà alla sala Buzzi di viale Berlinguer 11 (per ricevere l’attestato di partecipazione sarà necessaria una frequenza minima di 18 ore). Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 del 19 aprile e per iscriversi bisogna inviare la scheda di adesione (corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità) e seguire le indicazioni scaricabili sul sito Antidiscriminazione.lgbt, al quale è consultabile anche il programma dettagliato delle lezioni, con giornate e orari.

Questo, nel dettaglio, il programma delle lezioni: