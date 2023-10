Un corso gratuito per operatori sportivi e laureati in scienze motorie

Prende il via martedì 24 ottobre, con il primo dei 4 incontri previsti, il corso formativo e psicoeducativo gratuito per operatori sportivi e laureati in scienze motorie, operanti all’interno dei percorsi post diagnostici, riabilitativi o attività a valenza psicosociale a favore di persone con disabilità acquisita. Si fa riferimento in particolare a patologie come la demenza, l’Alzheimer, i disturbi cognitivi l’ictus e le malattie cerebrovascolari.

Il corso, promosso dal comitato territoriale CSi Ravenna-Lugo e dall’Associazione Alzheimer Ravenna, si avvale della collaborazione di Ausl Romagna e dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, prevede una partecipazione a numero chiuso per un massimo di 20 posti. La sede dei corsi è a RicreAzioni, in via don Carlo Sala 7: tutte e quattro le lezioni avranno una durata dalle 20 alle 23.

Il primo incontro è in programma martedì 24 ottobre. Nell’occasione un medico neurologo e una psicologa dell’Unità Operativa di cure primarie si affronteranno gli aspetti medico sanitari riabilitativi e il funzionamento cognitivo/neuropsicologico nelle tre disabilità neurologiche: demenza, ictus e Parkinson.

Il corso prosegue poi martedì 7 novembre con una lezione centrata sui sintomi cognitivi e comportamentali, sul funzionamento cognitivo e sulla riabilitazione, sulla stimolazione cognitivo-relazionale e su altri interventi post diagnostici a favore della persona con disabilità e del suo caregiver.

La terza lezione è in calendario nella serata di martedì 21 novembre. Al centro della lezione gli interventi motori adatti alle persone con tali disabilità e supporto alle autonomie tramite specifici interventi domiciliari e di gruppo, interventi di stimolazione cognitivo-relazionale, motoria e programma-interventi AFA.

Il corso si conclude martedì 5 dicembre. Nell’ultima lezione verranno approfonditi i temi legati alla comunicazione, relazione e approccio protesico-validante alle persone con demenza, malattia di Parkinson e malattia cerebrovascolare o altre disabilità acquisite.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni: tel. 0544 286628- 0544 286629 oppure mail: cdcd.ra@auslromagna.it. Gli istruttori tesserati per il CSI e per altri enti di promozione sportiva devono contattare i rispettivi referenti in comitato.