Un dono da 50mila euro per far ripartire il centro per anziani faentino dopo l'alluvione

Un aiuto concreto per ripartire e restituire alla collettività un luogo importante gravemente danneggiato dall’alluvione dello scorso maggio: è con questo obiettivo che la Federazione BCC dell’Emilia-Romagna e la Federazione Raiffeisen Alto Adige hanno consegnato insieme ai dirigenti della BCC Ravennate, forlivese e imolese, una donazione di 50.000 euro alla cooperativa sociale L’Alveare di Faenza. Le risorse contribuiranno al recupero e alla ricostruzione del Centro diurno per anziani “Francesca Cimatti” colpito duramente e reso completamente inagibile dalle acque che hanno invaso Faenza nel maggio scorso.

“Il credito cooperativo si è attivato fin dai primi momenti dell’alluvione per affrontare la drammatica emergenza dell’alluvione dello scorso maggio mettendo in campo risorse e strumenti importanti per sostenere le aree colpite – commenta il presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti – La cooperativa sociale L’Alveare è stata selezionata, su segnalazione de La BCC Ravennate, forlivese imolese, come destinataria dei fondi raccolti dalla Federazione Raiffeisen Alto Adige per l’importante attività svolta e per il ruolo essenziale di assistenza agli anziani che offre alle famiglie del territorio: siamo lieti di sostenerne la ripartenza”.

Il centro diurno “Francesca Cimatti”, infatti, si rivolge ad anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, anche con disturbi cognitivi e accoglie fino a 24 utenti (di cui 14 come realtà accreditata ASL e servizi sociali). La struttura è stata colpita da entrambe le alluvioni di maggio con danni per oltre 300.000 euro complessivi: la donazione consentirà di coprire i costi di ripristino dell'ascensore e dell'impianto di climatizzazione.