Un emozionante videomapping sulla loggetta per ricordare l'artista Muky

Faenza omaggia Muky, celebre artista in città scomparsa venerdì mattina all'età di 95 anni, dedicandole un videomapping sulla Loggetta del Trentanove. Avverrà ogni giorno fino a domenica sera, dal tramonto a mezzanotte, dopo i funerali che si svolgeranno martedì pomeriggio.

"In questi giorni abbiamo pensato: come rendere più profondo il ricordo di Muky per questa sua partenza? - commenta il sindaco Massimo Isola - L'idea è stata questa proiezione sulla facciata della loggetta, per esprimere gratitudine a questa grande donna, per condividere con la comunità il ricordo di chi ha dato così tanto alla sua città".