Un esercito di 365 volontari: la spiaggia di Marina di Ravenna liberata da 5mila chili di plastica

Cinquemila chili di plastica raccolti in due ore nonostante le condizioni atmosferiche non fossero dei migliori. E' il risultato dell'iniziativa organizzata da Plastic Free domenica mattina a Marina di Ravenna e fatta in contemporanea su 60 piazze italiane. Hanno partecipato in 365 persone. Un esercito armato di scope, sacchetti e tanta buona volontà che in poche ore hanno liberato la spiaggia da ben 5mila chili di rifiuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.