Un filmato per ricordare il preside e studioso Augusto Simonini a cento anni dalla nascita

Ricorre martedì 12 gennaio il primo Centenario della nascita di Augusto Simonini (Castelvetro di Modena 12 gennaio 1921 - Rimini 2 dicembre 1983). Insegnante e preside del Liceo Scientifico “Oriani” di Ravenna, Simonini fu anche un grande uomo di cultura e il Comune di Castelvetro di Modena, che nel 1989 gli intitolò la Biblioteca Comunale, sta ora realizzando un filmato per la scuola sulla vita e le opere dell'illustre concittadino che si è reso protagonista di primo piano della cultura del secondo novecento sia come storico sia come italianista.

Il filmato, che raccoglie anche molte testimonianze di ex studenti di Augusto Simonini, prende spunto dal suo romanzo giovanile Piedi alla luna, a un tempo romanzo storico, dramma d’amore, giallo psicologico e affresco d’ambiente. Uno struggente omaggio ai luoghi dell’adolescenza prima di lasciare la sua terra natia. Piedi alla luna, scritto da Augusto Simonini nel 1948, non trovò editori nel difficile clima post-bellico, e dopo esser stato quarant’anni chiuso in un cassetto fu pubblicato postumo nel 1989 dall’Editore Longo di Ravenna e su impulso dei figli Laura e Ivan.

Finita la guerra, durante la quale si guadagnò una medaglia al valore, Simonini iniziò a insegnare a Vignola per trasferirsi poi con tutta la famiglia dove lo portavano gli incarichi di docenza: Modena, Reggio Emilia, Forlì, Parma, Ravenna (dove insegnò per tutti gli anni ’60 all'Istituto Magistrale “Margherita di Savoia” e divenne in seguito Preside del Liceo Scientifico “Oriani”), Rimini come preside del Liceo Scientifico “Serpieri”.

Srudioso di storia e italianistica, tra le tante pubblicazioni di Augusto Simonini vanno segnalate: La Chiesa ravennate. Splendore e tramonto di una metropoli (1964), Storia dei movimenti estetici nella cultura italiana (1968), La questione della lingua e il suo fondamento estetico (1969) e Il linguaggio di Mussolini (1978).