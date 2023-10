Un gesto di gran cuore da Bordighera: raccolti 2100 euro per le scuole di musica alluvionate

In occasione dell'ultima edizione del Mei di Faenza l'assessora alle Scuole Martina Sferrazza del Comune di Bordighera ha consegnato un assegno da 2100 euro all'Assessore al Turismo Federica Rosetti del Comune di Faenza. Una donazione destinata in parti uguali alle due scuole di musica alluvionate della città: la Scuola Sarti e Artistation. La donazione è stata realizzata grazie al concerto della pianista classica Veronica Rudian di Bordighera, del circuito degli artisti indipendenti del Mei, che si è poi esibita anche a Palazzo Milzetti a Faenza, con soddisfazione della Direttrice di Palazzo Milzetti Elena Rossoni, per una grande giornata di musica, cultura e solidarietà. "Un altro grande risultato per il MEI che unisce cosi la musica a Faenza e porta un grande giro economico e turistico abbinato alla solidarietà e alla grande aggregazione giovanile e culturale", commenta il patron del Mei Giordano Sangiorgi.