Un gesto di grande sensibilità: donate 13 piante a Cervia da Confartigianato

Si è svolto domenica e lunedì a Milano Marittima il Meeting formativo nazionale organizzato dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato dal titolo: “Leadership in movimento - La forza dell’identità”. Un evento per testimoniare la vicinanza del Movimento ad un territorio che ha dimostrato tenacia, coraggio, solidarietà e grande determinazione nella difficili situazione dell’alluvione. Donne Impresa è il Movimento promosso da Confartigianato e attivo in tutta Italia per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che nel nostro Paese rappresentano uno dei punti di forza del sistema economico.

Nell’occasione il Movimento Donne Impresa ha donato tredici alberi al comune di Cervia alla presenza del sindaco Massimo Medri, della Presidente nazionale del Movimento Daniela Biolatto e della Vicepresidente Emanuela Bacchilega. Il sindaco Medri ha dichiarato: “Ringrazio il Movimento Donne Impresa per la sensibilità e l’attenzione che ha riservato al nostro comune e al nostro territorio con questa donazione. Il rapporto con la Confartigianato è sempre stato prezioso e l’associazione è una forte presenza che rappresenta un riferimento importante per la crescita economica e sociale dei nostri territori e delle nostre città. La collaborazione sinergica con le istituzioni, fra cui il comune di Cervia, ha prodotto l’evolversi di un sistema organizzato di piccole e medie imprese di eccellente qualità”.