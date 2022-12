Un gesto di grande solidarietà: l'assicurazione dona un defibrillatore alla scuola media Mattei

Si è svolta nella mattinata di venerdì la consegna del defibrillatore che Assicoop Romagna ha donato alla Scuola Secondaria di primo grado “Enrico Mattei” di Marina di Ravenna. A ricevere il dono dall’amministratore delegato di Assicoop Romagna Maurizio Benelli è stato il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale del Mare Salvatore Metrangolo, alla consegna era presente l’assessore alla scuola del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia.

La consegna del defibrillatore si inserisce in un ampio progetto che vede Assicoop Romagna impegnata nella donazione e distribuzione di 36 apparecchi donati a 32 scuole di primo e secondo grado delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.L’Istituto comprensivo del Mare fin dal 2015 porta avanti il progetto “Salute e benessere nella scuola” che prevede l’attività infermieristica sia di assistenza che di didattica a favore degli studenti, progetto che è in parte sostenuto da Assicoop Romagna Futura. “Con questo ciclo di donazioni – afferma Benelli – vogliamo dare un segno della nostra vicinanza a tutti coloro che ogni giorno frequentano le scuole, perché è in questi luoghi che si decide il futuro del nostro paese e noi vorremmo che fossero luoghi sereni e sicuri”.

“Sono importanti queste donazioni – afferma Sbaraglia – in quanto hanno il merito di riportare al centro dell’interesse territorio il tema della scuola. La nostra amministrazione si spende affinché le scuole siano accoglienti e sicure e trovare realtà private che hanno la stessa sensibilità fa piacere e ben sperare per il futuro”.