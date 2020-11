Un giovane chef romagnolo protagonista della 'Chef Academy' di Cannavacciuolo

Dieci professionisti. Tutti cuochi agguerriti tra i 18 e i 23 anni, pronti a combattere fino all'ultimo ingrediente per un posto a Villa Crespi, l'hotel 5 stelle lusso a orta San Giulio, in provincia di Novara, che ospita il ristorante "due stelle Michelin" dello chef Antonino Cannavacciuolo. Per arrivarci la salita è ardua e il traguardo si raggiunge attraverso il talent show "Antonino Chef Academy", in onda ogni martedì su Sky. Quest'anno, tra i concorrenti, c'è anche il 21enne riminese Enrico Fusi che sta conquistando l'attenzione del pubblico.

La passione per la cucina Fusi la coltiva fin da piccolo e da quando ha 15 anni lavora come chef. La sua famiglia gestisce da tre generazioni l’hotel Turismo di Viserba e proprio lì ha mosso i primi passi. Dal 2015 ha sempre lavorato e portato avanti stage e studio, diplomandosi all’istituto alberghiero Tonino Guerra di Cervia. Tra le sue esperienze più significative ci sono quelle all'I-Suite di Rimini e in due ristoranti noti di Cervia, e appena maggiorenne si è trasferito a Bressanone per lavorare con lo chef stellato Antonio Strammiello. Due anni fa è tornato nella sua Romagna, di nuovo a Cervia e poi facendo uno stage nel ristorante stellato Abocar Due Cucine di Rimini. Attualmente è ai fornelli nel locale Doc 2.4 di Cesenatico come sous-chef.

La strada è ancora costellata di sfide, ma Fusi sta guadagnando punti con i suoi piatti, in particolare ama cucinare i secondi e il pesce. La partita è però ancora tutta da giocare. Il 21enne è entrato in semifinale dopo avere superato tre prove, ma solo martedì prossimo si scoprirà se entrerà in finale e dovrà vedersela con altri cinque talenti della cucina.