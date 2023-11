Un grande cuore di cioccolato inaugura 'Art & Ciocc 2023'

Torna a Ravenna per la quindicesima edizione, "Art & Ciocc - Il Tour dei Cioccolatieri", la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che, come ormai da tradizione, animerà Piazza del Popolo con i gusti, i colori e i profumi del cibo degli dei. Questa mattina si è svolta l’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine con un grande cuore di cioccolato.

Gli stand dei cioccolatieri in Piazza del Popolo saranno aperti dal 17 al 19 novembre (venerdì e sabato dalle 9 alle 22, domenica dalle 9 alle 20). Si potranno degustare ed acquistare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato. Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e "spezzati" di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP. I cioccolatieri presenti in Piazza del Popolo provengono da varie regioni e così dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato.