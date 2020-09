Un grande mosaico di sassi e vetro a specchio: ecco il "Totem" di Davide Medri

Si intitola Totem la grande scultura in sassi di mosaico di vetro a specchio realizzata da Davide Medri ed esposta nell’atrio del Municipio di Bagnacavallo in occasione della Festa di San Michele 2020. "Non è un totem da venerare – spiega l’artista – ma un totem da guardare, fissare con il proprio sguardo per percepire l’amore che trovi dentro te stesso". Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, all’Istituto Statale del Mosaico Gino Severini e alla Scuola Professionale del Mosaico Albe Steiner, il cesenate Davide Medri realizza sculture e complementi d’arredo in mosaici di specchio tagliati e fissati a mano. La scultura sarà esposta nell’atrio del Municipio, in piazza della Libertà 12, fino all’11 ottobre dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13; dal 25 al 29 settembre anche dalle 19 alle 23.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.