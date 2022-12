Un grande tendone riscaldato per accogliere i 113 migranti, il Prefetto: "Impegnate oltre 100 forze di polizia"

Nuova riunione di coordinamento in Prefettura giovedì mattina per organizzare l'accoglienza dei 113 migranti della Ocean Viking in arrivo a Ravenna il 31 dicembre. Erano presenti, tra gli altri, il Prefetto Castrese de Rosa, l'assessore regionale Irene Priolo, gli assessori comunali Gianandrea Baroncini e Federica Moschini, forze di Polizia, Vigili del fuoco, Protezione civile, servizi sociali, autorità sanitarie, Croce rossa italiana, sanità marittima, Caritas e coordinamento volontari.

"Sono stati chiariti tutti gli aspetti logistici dell'accoglienza dei 113 migranti, tra cui i minori non accompagnati che sono 35 (e non 34) - spiega il Prefetto de Rosa - Di questi 6 saranno gestiti dal Comune di Ravenna nella rete Sai (Sistema accoglienza e integrazione) e uno dai servizi sociali della Bassa Romagna; gli altri saranno affidati al Villaggio del Fanciullo per 30 giorni, in attesa che la rete Sai possa farsene carico. Venerdì saranno approntati tutti gli allestimenti dentro il Terminal Crociere per lo screening sanitario e gli adempimenti di polizia. Saranno circa 100 le forze di Polizia impegnate, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale".

La struttura di accoglienza al Terminal Crociere sarà dotata di bagni chimici e riscaldata, e anche i Vigili del fuoco contribuiranno con loro infrastrutture. "Uno sforzo globale per un'accoglienza dignitosa - conclude de Rosa - Poi i migranti saranno distribuiti sulla base del riparto provinciale in Emilia Romagna, mentre Ravenna si farà carico anche dei minori non accompagnati oltre alla quota di riparto. Voglio ringraziare tutti, dalla Regione, al Comune, alla Caritas per i pasti e gli indumenti, alle autorità impegnate nei controlli, perché solo così si può fronteggiare un'accoglienza globale".