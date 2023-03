Un incontro con l'esperto di storia locale Paolo Gagliardi per i ragazzi del liceo di Lugo

C'è stato un incontro con numerose classi terze, quarte e quinte del Liceo G. Ricci Curbastro di Lugo e Paolo Gagliardi, esperto di storia locale ed autore del volume su personaggi e vicende lughesi “Vite monumentali", di recente pubblicazione.

L’evento, organizzato dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e dal referente dell’evento Mattia Sikorski, si è sviluppato nell’Aula magna del Liceo. Paolo Gagliardi ha proposto una riflessione sulla ricerca storica e sul valore della “public history”, attraverso una narrazione che coinvolge vicende, personalità, monumenti e aspetti topografici della città di Lugo e della Bassa Romagna. In un’ora di racconto verbale, corredato da copiosa documentazione fotografica d’epoca, ha saputo condensare aneddoti, fatti e vicende lughesi, coinvolgendo gli studenti, attenti e attirati dal collegamento tra luoghi odierni noti e personaggi del passato, non sempre noti, che hanno però lasciato testimonianza di sé sul territorio.

Ha ripreso la sua ultima pubblicazione, “Vite monumentali”, traendo storie di alcuni personaggi e luoghi di Lugo. Giacomo Valli, ad esempio, ospitò nella sua villa in stile “Liberty”, il 18 maggio 1918, il Re Vittorio Emanuele III ed organizzò due cenacoli futuristi, invitando, tra gli altri, Filippo de Pisis, Giorgio Morandi e Domenico Rambelli. Enrico Manfrini fu scultore di statue e medaglie per i Papi ed eseguì l’altare ed il crocefisso della cappella di Pio VI, oltre a ritrarre tutti i pontefici da Pio XII a Giovanni Paolo II. Non potevano mancare due rapidi cenni ad Ernesta Galletti Stoppa, fondatrice, nel 1881, dell’Istituto scolastico con annesso giardino femminile, nell’edificio che, oggi, è la caserma dei carabinieri di Lugo e a Gregorio Ricci Curbastro, di cui Albert Einstein si fregiava di essere stato allievo. Un passaggio anche su un luogo quotidianamente attraversato dagli studenti, il parco del Tondo, inaugurato nel 1869 e così chiamato per la sua forma circolare; nacque come ippodromo, per poi essere utilizzato da velodromo, con presenza del celebre ciclista Costante Girardengo, e, dal 1920 al 1960, come campo sportivo e luogo di manifestazioni pubbliche.