Un incontro online sui diritti alla maternità e alla paternità nel lavoro

Lunedì 13 novembre, dalle 17 alle 19, si terrà una videoconferenza dal titolo “Diritti alla maternità e alla paternità nel lavoro e servizi per la conciliazione lavoro e famiglie”, promossa dal Centro per le Famiglie in collaborazione con Ausl - Consultorio familiare, nell'ambito dei corsi di accompagnamento alla nascita. Interverranno esperti nella materia anche del mondo sindacale. Per iscriversi contattare informafamiglie@comune.ravenna.it.