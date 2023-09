Un kit scolastico in dono ai 'primini' degli istituti colpiti dall'alluvione

Martedì nella sede Confcommercio Ravenna, l’E.B.T. l’Ente Bilaterale del Terziario - composto da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - ha consegnato agli istituti scolastici della provincia di Ravenna colpiti dall’alluvione del maggio scorso kit di materiale scolastico. I kit consegnati sono stati 900 e comprendono uno zainetto, 2 quaderni, 2 quadernoni, 2 penne, 2 matite, una scatola di colori, una gomma e un righello. All’incontro che si è svolto presso la Sala Comitato di Confcommercio di Ravenna in via di Roma, hanno partecipato la Presidente e la Vicepresidente E.B.T. provincia di Ravenna Claudia Lugaresi e Tiziana Montuschi.

“Con la consegna dei kit ai dirigenti scolastici degli istituti che sono stati colpiti dall’alluvione del maggio scorso - afferma Claudia Lugaresi, presidente E.B.T. della provincia di Ravenna - il nostro Ente mantiene l’impegno che si è dato, a giugno, di aiutare fattivamente e concretamente il mondo della scuola, con la consegna di 900 kit per i ‘primini’ che in questi giorni inizieranno il loro percorso scolastico. Questo piccolo gesto, ma significativo, è anche il segno tangibile della vicinanza che dobbiamo e vogliamo avere con il mondo scolastico, con chi lavora quotidianamente in un settore difficile e sempre pieno di incertezze. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato e ringrazio tutti coloro che hanno investito il proprio tempo per raggiungere questo buon esito”.