Un lungo 'serpentone' di tavole in centro: gli skaters ravennati si ritrovano al cinema Mariani

La proiezione di Thrashin, film culto per gli amanti dello skateboard, è stato un vero successo e si è trasformata in un happening per tantissimi skaters ravennati. Almeno due generazioni di appassionati della tavola si sono ritrovati al cinema Mariani, facendo registrare il sold out in sala, in occasione della rassegna “Finalmente è giovedì”, organizzata da Cinemaincentro, in collaborazione con il circolo Sogni Antonio Ricci, e con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

Prima della proiezione di giovedì 23 febbraio del film che porta la regia di David Winters e l’interpretazione di Josh Brolin e Sherilyn Fenn, gli skaters si sono ritrovati a Porta Adriana e tutti insieme, con le tavole ai piedi, hanno dato vita a un serpentone coloratissimo che, percorrendo via Cavour, ha raggiunto il cinema Mariani in via Ponte Marino. Accanto ai quarantenni e cinquantenni che hanno rappresentato la scena skate ravennate degli anni Ottanta e Novanta (con alcuni campioni che si sono guadagnati fama e gloria in ambito nazionale e internazionale), si sono dati appuntamento anche bambini e giovanissimi che rappresentano le nuove leve di questo sport che recentemente è divenuto disciplina olimpica.