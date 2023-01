Un matrimonio da favola: per l'ottavo anno di fila l'azienda ravennate premiata ai 'Wedding Awards'

I 'Wedding Awards' premiano i professionisti del settore in un anno da record per i matrimoni. La Eventi Catering di Russi, per l’ottavo anno consecutivo, vince il Wedding Award 2023 di Matrimonio.com e si conferma come una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in Italia. Quest'anno si celebra l'edizione numero 10 dei prestigiosi premi Wedding Awards assegnati alle imprese del settore wedding.

Le oltre 68.000 aziende che fanno parte della directory di professionisti hanno le stesse possibilità di vincere questo premio. I Wedding Awards sono gli unici premi assegnati in base alle recensioni delle coppie sposate. Eventi Catering è tra le imprese premiate in questa edizione dei Wedding Awards 2023 nella categoria Catering, avendo ricevuto un numero cospicuo di recensioni positive da parte delle coppie.

All'obiettivo di ogni anno di riconoscere l'eccellenza del servizio offerto dal settore wedding in Italia, si è aggiunto quello di mettere in risalto lo straordinario impegno delle imprese durante e dopo la crisi sanitaria. Quest'anno, segnato da un boom dei matrimoni, i premi sono stati assegnati in base alle più di 8 milioni di recensioni delle coppie pubblicate sul sito Matrimonio.com.

Una cifra importante e in continuo aumento e che rende i professionisti premiati molto orgogliosi e li induce a fare sempre del loro meglio per vincere il premio anno dopo anno. Oltre al numero di recensioni e al punteggio di ciascuna categoria, si prende in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto.