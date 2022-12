Un modo facile e coinvolgente di imparare le lingue: parte il "tandem linguistico"

La cooperativa Villaggio Globale, Cidas e i volontari della RITI (Rete Interculturale sui temi dell’Immigrazione) cercano persone interessate a partecipare al Tandem Linguistico, una pratica per imparare una lingua facendo conversazione. Il Tandem Linguistico è un metodo coinvolgente ed efficace di apprendimento delle lingue straniere che avviene tra due persone di madrelingua diversa. Ciascuno parla nella lingua madre della persona che si incontra, ed è molto utile per imparare una lingua nuova e anche per fare pratica: partecipando al Tandem Linguistico si è contemporaneamente alunno e insegnante.

Solo facendo pratica costante è infatti possibile imparare davvero una lingua, assimilarla e stabilizzare le conoscenze acquisite. Il Tandem è un'occasione per farlo divertendosi, oltre a dare la possibilità di socializzare con persone nuove e di altre culture. Lunedì 5 dicembre alle ore 19 mediatori interculturali ed operatori sociali si incontrano per conoscere persone interessate ad essere coinvolte e programmare gli incontri che si svolgeranno presso la sede comunale di CittAttiva, in via Carducci 14.