Un motociclista faentino alla Dakar 2023: "Ha trasformato una passione in un successo"

Grande soddisfazione per il motociclista e imprenditore faentino Iader Giraldi che ha partecipato all’edizione 2023 della Dakar. La durissima corsa - quest’anno in Arabia Saudita, dal Mar Rosso al Golfo Persico - si è conclusa domenica dopo 15 giorni di prove. Giraldi l’ha conclusa in 74 ore, 42 minuti e 28 secondi. Iader Giraldi, che partecipava con una KTM 450cc Replica, si è classificato 55esimo nella sua categoria, la Rally 2, accumulando 33 minuti di penalità e con un distacco di circa 28 ore dal vincitore della Rally 2, Romain Dumontier.

“Non possiamo che fare i complimenti a Iader - sottolinea il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri - per l’impresa sportiva che ha portato a termine affrontando il durissimo percorso della Dakar di quest’anno. In soli due anni Iader ha trasformato una passione in un successo che per Faenza ha dello storico. La sua impresa è un altro tassello al già variegato puzzle della storia del motorsport faentino. Ora lo aspettiamo per poterlo festeggiare e per nuove avventure e progetti”.