'Un Natale davvero per tutti': una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà

Questo sarà un Natale diverso per tutti, ma per alcune famiglie potrebbe non essere nemmeno Natale. Così i volontari di Mensa Amica e dell`Emporio Solidale di Cervia hanno attivato sulla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono la campagna di raccolta fondi ‘Un Natale davvero per tutti’, con l’obiettivo di raggiungere le famiglie in difficoltà del territorio.

"Noi volontari di Mensa Amica e dell`Emporio Solidale lavoriamo da sempre per garantire a tutte le persone più fragili un pasto caldo, ogni giorno. In questi anni abbiamo preparato pranzi e cene per tutti coloro che altrimenti non avrebbero avuto nulla di cui nutrirsi, abbiamo offerto loro la possibilità di fare una doccia calda e indossare abiti puliti, abbiamo dedicato momenti di ascolto e cura delle relazioni, abbiamo permesso a tante famiglie di fare la spesa gratuitamente per garantire uno spiraglio di vita normale, dignitosa a chi si è trovato – anche improvvisamente – a combattere contro la povertà". E' possibile donare a questo link.