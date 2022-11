Un Natale più allegro in ospedale: maxi donazione di giocattoli per la Pediatria

L'associazione “Qualcosa di Grande per i piccoli o.d.v” ha donato alla Pediatria dell’ospedale di Ravenna molti giochi per intrattenere i bimbi ricoverati e quelli che accedono al reparto per le cure. A consegnare i doni erano presenti per l’associazione Daniele Vitali e Grazia Gori e i donatori Giuseppe Limantri, Laura Dalani e Donatella Marasco. L'associazione ringrazia tutti i donatori, perché solo grazie a loro può portare a termine tanti progetti.

Il dottor Federico Marchetti ha ringraziato vivamente a nome di tutto il personale e della direzione dell'Ospedale l'associazione e i tanti donatori che hanno contribuito a realizzare questa speciale iniziativa. I giocattoli sono ora disponibili nei diversi luoghi della Pediatria: sala giochi, pronto soccorso, ambulatori, stanze di degenza con doni per i bambini ricoverati.