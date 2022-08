Un nome, una garanzia: il 14enne Christian Dan è medaglia d'oro al Campionato mondiale giovanile di karate

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato Christian Dan, classe 2008, medaglia d’oro al Campionato mondiale giovanile “Youth League” di karate, nella specialità denominata Kumite (combattimento). Il campionato si è svolto il 1 luglio nella città di Porec in Croazia e hanno partecipato 55 Paesi di tutto il mondo e oltre 2000 atleti.

Il giovane cervese Christian Dan fa parte della società sportiva "ASD Centro Karate Rimini-Cervia" con sede presso l'Istituto alberghiero di Cervia ed è allenato dal maestro Livio Montuori che la presiede. Il campionato ufficiale delle Federazioni nazionali riconosciute in Italia, direttamente dal Coni (FIJLKAM) e raccolte nella WKF (Word Karate Federation) porta questa disciplina alle Olimpiadi. Dan ha vinto anche il primo posto Open Internazionale di San Marino del 2 aprile, il secondo posto Open Internazionali d'Italia di Riccione del 24 aprile, il primo posto al Campionato Nazionale ASC di Morciano del 12 giugno e il secondo posto all’Austrian Junior Open Internazionalie di Salisburgo del 25 giugno. Il sindaco e l’assessore hanno consegnato a Christian la prestigiosa ‘cintura nera’ e gli hanno espresso l’apprezzamento dell’intera città per i risultati finora conseguiti e per tenere alto il nome di Cervia nello sport.