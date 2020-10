Un numero di telefono per informarsi sulle nuove regole 'anti-Covid'

Il comune di Cervia, alla luce dei nuovi decreti sul Coronavirus, ha attivato un numero dedicato specifico per facilitare e agevolare i cittadini nell’informazione sulle principali direttive. Ci si potrà rivolgere per avere delucidazioni sulle ultime disposizioni emanate dal Governo in merito a orari, spostamenti, chiusure e norme comportamentali da rispettare. Si precisa che il numero non è sostitutivo degli altri numeri attivi del Ministero della salute, della Regione Emilia Romagna e dell’Ausl in merito all’emergenza sanitaria.

Il numero del Comune è il 3316935843 ed è attivo a partire da mercoledì 28 ottobre, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Il sabato, la domenica e festivi i cittadini si potranno rivolgere al numero della Polizia Locale 0544979251 negli stessi orari.