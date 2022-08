Un numero telefonico unico dell'Ausl Romagna per ritirare i pannoloni

Nella settimana dal 16 al 19 agosto 2022 ci sarà una variazione temporanea dei recapiti telefonici dell'Ausl Romagna dedicati al percorso assorbenza (pannoloni). Per modifica taglie, quantitativi e tipologia di prodotto gli operatori degli sportelli assorbenza (pannoloni) nei giorni 16-17-18-19 agosto risponderanno al numero unico 3497835618, dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Dal 20 agosto verranno ripristinati i precedenti numeri, che trovate qui: https://www.auslromagna.it/notizie/item/2763-sportello-per-la-richiesta-di-dispositivi-per-l-assorbenza-pannoloni.

Restano invariati i seguenti recapiti telefonici che forniscono informazioni per l'accesso al servizio. Per informazioni sul percorso richiesta ausili per l’incontinenza e documentazione necessaria, potete rivolgervi indifferentemente ad uno dei seguenti Uffici territoriali Home Care e Tecnologie domiciliari: 0544/286650 dal lunedì al venerdì dalle h 09.00 alle h 12.30, 0545/213423 dal lunedì al venerdì dalle h 08.30 alle h 12.30, 0546/601597 dal lunedì al venerdì dalle h 08.30 alle h 12.30, 0543/733696 dal lunedì al venerdì dalle h 08.30 alle h 12.30, 0547/352409 dal lunedì al venerdì dalle h 08.30 alle h 12.30, 0541/809920 dal lunedì al venerdì dalle h 08.30 alle h 12.30, 0541/707401 dal lunedì al venerdì dalle h 08.30 alle h 12.00, 0541/698742 dal lunedì al venerdì dalle h 08.30 alle h 12.00.

Per informazioni sulle consegne degli ausili per incontinenza telefonare al Numero Verde gratuito 800753660, attivo dal lunedì a venerdì: 9.00-17.00. Si coglie l'occasione per puntualizzare quanto segue: l'attività degli sportelli viene mantenuta in regime di back-office, solo in modalità telefonica e telematica; la documentazione può essere lasciata nelle buchette degli uffici territoriali Home care o inviata a incontinenza.homecare@auslromagna.it, indicando un recapito telefonico cui essere ricontattati; qualsiasi informazione può essere richiesta inoltrando mail a incontinenza.homecare@auslromagna.it.