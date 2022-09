Un nuovo campo da calcio aperto a tutti a Cotignola

A Cotignola è pronto e utilizzabile da subito un nuovo campo da calcio: si tratta di uno spazio per il gioco libero del calcio e la socialità, e si trova nell’area sportiva di via Cenacchio. Il progetto, realizzato dal servizio Lavori pubblici del Comune di Cotignola, ha comportato la rimozione dall’area di alcune canne e alberi, il ripianamento del terreno, l’installazione di una nuova recinzione metallica e la realizzazione di due accessi: uno pedonale e uno carrabile. Le porte sono state fornite dall’associazione Calcio Cotignola.

Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 20mila euro. Il campo misura 19x42 metri e sostituisce il campetto da calcio precedentemente collocato tra via Zanzi e via Madonna di Genova: al suo posto troverà spazio un parco, con alberi e sedute. Il gioco è consentito in maniera completamente libera e i ragazzi di tutte le età che lo utilizzeranno sono invitati al rispetto del luogo.