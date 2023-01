Un nuovo collegamento bus tra il centro storico di Faenza e la zona Borgo

Cambia nuovamente la definizione del traporto pubblico locale. A Faenza, dopo l’introduzione della linea 192 che collega la frazione di Santa Lucia con il centro e con altre zone della città, è stata presentata sabato mattina anche la modifica della linea B del GreenGo Bus, il servizio di trasporto elettrico operato dal Gruppo Erbacci. I mezzi di trasporto della linea B, che attualmente collega il centro città con la zona Filanda, non percorreranno più piazzale Sercognani e via Naviglio collegando invece il centro con la zona Borgo. Il capolinea sarà infatti il parcheggio del centro commerciale Borgo in via Fornarina, che sarà utilizzato come parcheggio scambiatore. Lo sviluppo della linea e la ridefinizione logistica è stata sviluppata dagli uffici comunali e dal vettore di concerto con l’amministrazione manfreda e con le rappresentanze del quartiere.

“Per noi avere un Greengo Bus è importante - ha evidenziato Gianluca Baccarini, referente per il quartiere Borgo -, perché siamo da tempo concentrati sul tema della mobilità. Siamo un quartiere giovane e dinamico attenti all’inclusività e alla sostenibilità. Per questo accogliamo positivamente l’introduzione di questo nuovo collegamento che ha un peso importante sulla mobilità sostenibile anche in virtù del traffico che quotidianamente percorre via Fratelli Rosselli e Corso Europa”.

La nuova linea sarà operativa da marzo, dal lunedì al sabato, e prevede corse ogni 20 minuti. Le fermate saranno: al centro commerciale, in via Fornarina al centro sociale Borgo dove ci sono anche i campi sportivi, in via forlivese nei pressi dell’I.C. Carchidio-Strocchi e in corso Europa vicino alla chiesa di Sant’Antonino. L’ultima sarà in via Barilotti, vicino al Duomo, in pieno centro.

“Così ci avviciniamo inoltre agli esercizi commerciali del Borgo e a Corso Europa - ha detto l’assessore Milena Barzaglia -, su quelle direzioni stiamo monitorando anche le portate di traffico”. Opportuno inoltre sottolineare che attraverso l’introduzione del nuovo percorso “Dal parcheggio scambiatore si potrà arrivare in centro e con altro Green Go Bus si può arrivare fino a Piazzale Pancrazi (l’altro parcheggio scambiatore servito dalla linea A, nda). Non è stato semplice programmare questa nuova linea perché parliamo di mezzi elettrici”.

Il Green Go Bus è infatti attivo da 10 anni a Faenza e si tratta di un progetto locale unico nel suo genere in Italia, visto inoltre che si tratta di un percorso a corse completamente gratuite. “Nel 2022 abbiamo avuto 80mila passeggeri nella linea A e 40mila sulla linea B - ha detto Giorgio Erbacci, presidente dell’omonimo gruppo -. Attualmente contiamo cinque navette che contano dai 25 ai 35 posti di cui una decina a sedere. E’ previsto inoltre l’acquisto di altri 4 mezzi nei prossimi anni. Nel frattempo abbiamo sviluppato un app che consentirà agli utenti di vedere la posizione del GreenGo Bus in tempo reale”.

Il progetto di ridefinizione del trasporto pubblico locale sarà una delle priorità annuali della giunta Isola considerando inoltre che nei prossimi saranno rimodulate le linee 1 e 2 con l’obiettivo di ottimizzare l’assetto complessivo del servizio pubblico per ampliarlo nelle zone attualmente non coperte come la zona artigianale nord-ovest. Le novità prevedibilmente saranno sviluppate con un occhio al futuro considerando anche i progetti già finanziati relativi alla zona stazione ed autostazione, gli ampliamenti delle aziende presenti nella zona industriale, la nuova casa della salute e la cittadella dello sport in zona Graziola.

“Ringraziamo il quartiere e il vettore - ha detto il sindaco Massimo Isola -. Tra 5 anni sarà tutto totalmente diverso. La mobilità e la sostenibilità sono parole chiave che hanno cambiato l’immaginario collettivo. Siamo dentro un grande cambiamento, e siamo tra le prime città in Italia ad aver investito sull’elettrico. Da Est a ovest con questa linea attraversiamo il perimetro urbano e già questa è una innovazione. La linea di Santa Lucia sta dando risposte importanti, ed oggi il trasporto è sinonimo di modernità e contemporaneità. Fare mobilità sostenibile è quindi importante, perchè gli usi e i costumi cambiano. Questa operazione è una tappa di un cammino, anche in relazione ai lavori finanziati dal Pnrr. Nei prossimi mesi potenzieremo anche la linea 2 operata da Start Romagna”. In virtù della modifica alla linea B del GreenGo Bus quindi la casa della Salute e il centro Filanda non saranno più coperte dal trasporto elettrico, ma continueranno ad essere servite dalla linea 2 di Start Romagna di prossimo potenziamento.