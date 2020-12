Un nuovo elicottero per il 15esimo Stormo di Cervia

Alle 14:15 di lunedì è atterrato il primo esemplare di HH139B destinato a completare e a rafforzare la flotta di elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia e dei Centri/Gruppi Sar alle sue dipendenze. La consegna degli elicotteri terminerà nel 2022 e vedrà la consegna di 17 esemplari versione “B” sia ai Gruppi Volo di Cervia (81° e 83°) che ai Centri S.A.R.(Search and Rescue) sparsi per la penisola dipendenti dal 15° Stormo di Cervia, ovvero l’80° Centro CSAR di Decimomannu (CA), 82° Centro CSAR di Trapani, l’84° Centro CSAR di Gioia del Colle (BA), 85° Centro CSAR di Pratica di mare (RM). Rispetto agli HH139A già in dotazione allo Stormo la versione HH139B presenta alcuni accorgimenti tecnici che permettono di migliorare la capacità operativa e ad aumentare pertanto la flessibilità d’impiego.

Il nuovo elicottero aumenta il peso massimo al decollo(da 6800 kg a 7000 kg), che permette una maggiore capacità di carico; ha un doppio verricello in parallelo, che aumenta l’affidabilità del sistema e di conseguenza la sicurezza durante le operazioni di recupero; implementa una mission consolle gestita dagli Operatori di Bordo che consente una migliore gestione degli apparati di bordo ai fini della ricerca di eventuali dispersi; ha avionica e sensori di bordo aggiornati ai sistemi di ultima generazione, come ad esempio il sistema AIS (Automatic Identification System) un trasponder di bordo che permette di interfacciare il mezzo aereo con mezzi navali oppure l’OPLS (Obstacle Proximity LIDAR System) sistema avanzato di rilevazione laser della distanza dell’elicottero con gli ostacoli orografici sul piano orizzontale.