Un nuovo mezzo per la Pubblica Assistenza di Lugo grazie ai 'Progetti del Cuore'

Progetti del Cuore, insieme alla generosità delle attività del territorio, potrà garantire anche nella Bassa Romagna il servizio di mobilità gratuita rivolto alle fasce più deboli della nostra comunità. Anziani, ragazzi, bambini, diversamente abili e famiglie in difficoltà del comune avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Doblò, completamente attrezzato per trasferimenti che aiutino lo svolgimento di piccole e grandi necessità quotidiane: assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago e tanto altro.

Progetti del Cuore collabora con le più importanti Istituzioni e associazioni di volontariato con lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sul territorio. L’obiettivo prevalente dell’attività è il rafforzamento del senso di unione che lega la collettività, con uno sguardo speciale verso le fasce della popolazione che vivono in stato di necessità e che trovano assistenza quotidiana nei Progetti di mobilità gratuita e prevenzione sanitaria. Le aziende che parteciperanno potranno trasferire sul proprio marchio il valore sociale di questa iniziativa ed “abbracciare” le persone più fragili della comunità, cercando di migliorarne la qualità di vita. La Pubblica Assistenza di Lugo potrà così continuare a occuparsi di coloro che sono meno fortunati, come fa ormai da anni.

“Avere un ulteriore mezzo significa poter rispondere alle sempre maggiori richieste che vengono dal territorio - specifica Giovanni Lizza, presidente della Pubblica Assistenza di Lugo -. Esiste una centrale dove vengono prese in carico le varie richieste, tocca poi ai volontari svolgere il servizio. Alcuni di essi sono programmati, altri sono servizi immediati. I servizi garantiti sono di natura non di emergenza e non urgenti. Vengono svolti servizi sociali di qualsiasi tipo. Questo mezzo, in particolar modo, serve per accompagnare chi ha bisogno presso i centri di dialisi. Riusciamo a coprire i territori di Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Barbiano, Bagnara, Massa Lombarda, Lavezzola, Voltana, San Lorenzo, Fusignano, Conselice, Sant'Agata sul Santerno. Nel corso dell'ultimo anno sono stati emessi 460 ordini di viaggio. Trattandosi di oltre il 70% di Servizi Dialisi, e quindi in groupage, sono state trasportate oltre 1.100 persone solo con questo mezzo”.