Un nuovo mosaico dantesco creato dai ragazzi di Lavori in Comune

Venerdì 30 luglio alle 11, alla scuola primaria di Castiglione di Ravenna in via M. Morini 1, verrà inaugurato il mosaico dantesco costruito dai ragazzi del progetto Lavori in Comune. Parteciperanno l’assessore al Decentramento, Gianandrea Baroncini, la vicaria dell’Istituto comprensivo intercomunale Ravenna-Cervia, Anna Rusticali, la presidente del Consiglio territoriale, Cristina Ambrogetti, e il presidente del Consiglio d’Istituto, Roberto Fabbrica. Saranno presenti alcuni ragazzi che hanno partecipato al progetto e la conduttrice del laboratorio, Erica Bellini. Al termine ci saranno letture dantesche a cura di alcuni studenti della scuola.