Un nuovo portierato sociale in via Gulli per aiutare anziani e famiglie

"Mo va là!", il Portierato Sociale di Ravenna, apre una seconda sede a Gullinsieme, lo spazio condominiale di edilizia residenziale di via Gulli 249/B. Movalà è un progetto di Villaggio Globale coop. sociale, già attivo da anni a CittAttiva. Si rivolge alle persone in difficoltà (anziani, persone sole, persone non autosufficienti, famiglie numerose, famiglie monogenitoriali), che un gruppo di volontari e operatori sociali sostengono per le incombenze della vita di tutti i giorni.

Al Portierato Sociale di via Gulli 249/B ci si può rivolgere per chiedere un aiuto per compilare semplici pratiche, curare lo spazio verde, partecipare a piccole iniziative formative su come gestire la raccolta differenziata, risparmio energetico e organizzare iniziative culturali e di buon vicinato. L'apertura dello sportello e le sue attività sono possibili grazie al finanziamento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e ad Acer Ravenna, che ha messo a disposizione uno spazio condiviso con altre attività sociali.

Lina Taddei, presidente di Acer Ravenna, commenta: “Grazie alla collaborazione con Villaggio Globale, lo spazio condominiale di Via Gulli 249/B diventa un luogo prezioso di sostegno e aiuto ai “nostri” assegnatari di Erp ed ai cittadini ravennati nel disbrigo di “piccole” pratiche burocratiche quotidiane (fondamentali però per ottenere anche un sostegno economico ai nuclei familiari), un luogo dove condividere e progettare insieme momenti di convivenza e convivialità, di gestione degli spazi collettivi: un piccolo tassello nel puzzle più grande del welfare di comunità cui siamo contenti di poter contribuire come Acer Ravenna, appunto Mo va La’!”.

E’ possibile accedere al Portierato Movalà, in Via Gulli 249/B (saletta al piano terra sul retro del condominio) il lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00, telefonando al numero 3496481710 o scrivendo una mail a: Eleonora Ricci: ericci@villaggioglobale.ra.it o Roberta Vitali rvitali@villaggioglobale.ra.it.