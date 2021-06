Un nuovo 'room&breakfast' dedicato alla contessa 'Gugù' in pieno centro storico

Un brindisi benaugurante con il sindaco Michele De Pascale e con alcuni altri stakeholder cittadini legati al settore del turismo - Gilles Donzellini, presidente di Ravenna Incoming; Fernando Turicchia, titolare della trattoria al Gallo; Francesca Bedei, titolare dell’agenzia Millepiedi Viaggi - ha formalmente inaugurato l’attività del nuovo “room & breakfast” Casa Gugù di via Paolo Costa a Ravenna.

Realizzata all’interno di un edificio di pregio in pieno centro storico, la struttura è dedicata alla memoria della contessa Augusta Rasponi del Sale: vissuta a Ravenna a cavallo fra ‘800 e ‘900 e da tutti conosciuta appunto come “Gugù”, fu autrice di libri illustratI per ragazzi e si dedicò per tutta la vita ad aiutare i più deboli, e per questo la sua memoria è rimasta viva fino ad oggi.

Sviluppata su due piani a partire dall’ingresso in pianterreno – che conduce a un cortile interno dominato da un melograno – Casa Gugù mette a disposizione degli ospiti cinque stanze signorili (quattro matrimoniali e una suite con cucina), tutte con bagno privato. Ognuna di esse è arredata in maniera diversa e caratterizzata da particolari che ne motivano i diversi nomi: rispettivamente, le camere del Lettore, della vagabonda, dell’artista, la camera Green e appunto la suite. A disposizione di chi arriva in città, anche il vicino Parcheggio Navoni, per lasciare l’auto, e le biciclette gratuite, che si possono trovare all’interno dell'affittacamere.

“Questo tipo di strutture è sempre più richiesto e rappresenta il vero futuro di Ravenna dal punto di vista ricettivo – ha detto il sindaco De Pascale - E la nostra città ha bisogno di una ricettività di alta qualità, che si sposa con le numerose iniziative culturali e turistiche di rilievo ospitate durante tutti i mesi dell’anno”.