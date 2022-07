Un nuovo skatepark a Cervia: potrà ospitare anche gare ed eventi di livello nazionale

Lo Skatepark di Cervia cambierà volto. Non sarà solo un luogo di aggregazione e di socializzazione, con rigenerazione dello spazio pubblico per sicurezza e vivibilità, ma anche un impianto sportivo tutto nuovo e omologato per gare nazionali. Si tratta di un progetto complesso ed articolato che vede coinvolti Assessorato allo Sport, Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato Lavori Pubblici.



Dopo un confronto con le realtà sportive e associative in cui è emersa la necessità di implementare ulteriormente il progetto, l'Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un impianto sportivo omologato per gare ed eventi di livello nazionale (omologazione FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici), ampliando pertanto la piastra esistente, che deve avere una superficie minima d 800 mq rispetto agli attuali 600 mq circa.

Nella seduta di Giunta del 26 luglio è stato approvato il progetto definitivo del nuovo impianto sportivo già inserito nel programma triennale 2022/2024. Nei prossimi giorni l’Amministrazione incontrerà di nuovo gli stakeholder, per continuare il percorso di condivisione previsto nel progetto presentato in Regione.



L’importo complessivo per la riqualificazione è di 395 mila euro di cui 107 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con la legge n. 24/2003 e gli altri 288 mila dal Comune di Cervia.



Il progetto complessivo di riqualificazione dell'area, denominato “IN-LUDERE – QUANDO IL GIOCO SI FA SPAZIO”, sarà comprensivo di nuove opere quali l'installazione di un sistema di videosorveglianza e il potenziamento dell'illuminazione e includerà percorsi educativi rivolti alle scuole, a gruppi e ad associazioni sportive.



Gli assessori Brunelli, Manzi e Mazzolani dichiarano: “La città dello Sport avrà un nuovo impianto sportivo dedicato allo skateboard che potrà ospitare anche competizioni a livello federale nazionale. Questo, oltre a mettere a disposizione dei giovani del territorio un’area sportiva di ottimo livello, farà da attrattore per il turismo sportivo permettendo anche un incremento delle presenze turistiche. Abbiamo fatto un ulteriore sforzo economico per il miglioramento dell’area sportiva, oltre all’impegno già preventivato e in parte supportato dalla Regione Emilia-Romagna, perché crediamo nell'importanza dello sport per i giovani e nella validità dell’offerta sportiva di livello, che ancora di più qualifica la nostra città dalla già forte connotazione sportiva”.