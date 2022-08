Un nuovo spazio per ampliare il parcheggio del Centro visite saline a Cervia

L’Amministazione comunale di Cervia ha acquistato un terreno adiacente al Centro visite Saline per ampliare lo spazio destinato a parcheggio. Il lotto è di 15.742,00 metri quadri ed è stato comprato dal Comune di Cervia per la somma complessiva di 23.000 euro. L’area, di proprietà della Società cooperativa Adriatica Costruzioni Cervese di Cervia e della Società Sacchetti Nello s.r.l. di Bertinoro, è stata messa in vendita attraverso asta pubblica.

Con questo acquisto il Centro Visite sarà ulteriormente valorizzato. Inoltre il Comune è risultato assegnatario del contributo di 900 mila euro per il progetto di “Rinnovo Centro visite Salina di Cervia”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’edificio di proprietà comunale, fa parte dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia ed è all’interno del Parco regionale del Delta del Po Emilia-Romagna.

L’Assessore al Patrimonio Bianca Maria Manzi ha dichiarato: "L’acquisto dell’area a servizio del Centro Visite Saline si inserisce nel contesto più ampio della sua valorizzazione e di quella dell’intero comparto della Salina di Cervia. L’Amministrazione comunale infatti nell’ambito del progetto complessivo di riqualificazione che ha intrapreso, ha ricevuto anche cospicui finanziamenti dal Pnrr. L’ampliamento del parcheggio sarà un ulteriore elemento di riqualificazione per l’accoglienza turistica, offrendo un maggiore servizio ai visitatori".