Un nuovo veicolo elettrico in dotazione per il Comune di Bagnacavallo

Il Comune di Bagnacavallo ha in dotazione un nuovo veicolo elettrico. Si tratta di un Fiat E-Doblò, acquistato con un contributo regionale “a favore delle pubbliche amministrazioni per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto ambientale”. Il costo di circa 41mila euro è stato finanziato per 31mila euro dalla Regione Emilia-Romagna e per 10mila dal Comune con risorse proprie.

Il nuovo veicolo, completamente elettrico e immatricolato come “mezzo operativo”, sarà utilizzato in particolare dagli operai comunali addetti alle diverse manutenzioni sul territorio e andrà a sostituire un Fiat Doblò del 2002.

"Grazie anche al sostegno della Regione – osserva l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani – abbiamo compiuto un altro passo per ridurre il nostro impatto ambientale e compiere un investimento intelligente per il futuro, in linea con la nostra missione di promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale e il risparmio di risorse pubbliche".