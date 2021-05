Un omaggio al Sommo Poeta: 15mila Lego per ricreare la Tomba di Dante

C'è anche la Tomba di Dante tra i monumenti riprodotti in mostra a Palazzo Rasponi dalle Teste nell’esposizione personale “L'Italia dell'Architettura con i Mattoncini” del giovane artista milanese Luca Petraglia. “Mio nonno era un grandissimo appassionato di Dante – spiega il 30enne, tra i maggiori esperti nella riproduzione di monumenti con i celebri mattoncini Lego - e le sue declamazioni dalla Commedia fanno parte dei miei “momenti indimenticabili”; anche per questo, la creazione della Tomba disegnata da Camillo Morigia, che ho realizzato interamente qui a Ravenna, è stato per me un importante momento di interiorità oltre che d'arte, che ho realizzato con cura particolare: 15mila pezzi, gli stessi interni ricreati in dettaglio ed illuminati... sì, ne sono sinceramente emozionato”.

Martedì mattina anche il sindaco Michele de Pascale, accompagnato da Petraglia, è stato in visita alla mostra, alla quale hanno partecipato più di 3000 persone. "La tomba di Dante, riprodotta nei minimi e bellissimi dettagli, ha un valore ancora più importante nel settimo centenario di Dante", commenta il primo cittadino.