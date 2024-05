Un open day nelle aziende di Russi in cerca di giovani lavoratori

C'è ancora tempo per iscriversi all'Open Day che sabato 18 maggio consentirà ai giovani, e più in generale a chi è in cerca di lavoro, di visitare le imprese di Russi che stanno cercando personale. Il termine delle iscrizioni, infatti, inizialmente fissato al 23 aprile, è stato prorogato ed esteso fino al giorno stesso dell'iniziativa.

L'Open day, che vede la collaborazione delle Associazioni di categoria, degli enti di formazione, delle aziende del territorio e dell’Istituto Comprensivo A. Baccarini di Russi, fa parte del progetto «Conoscere il mondo del lavoro a Russi», proposto per il secondo anno consecutivo con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle imprese del territorio e di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'invito è stato inoltre esteso a tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori del territorio, oltre 300 ragazzi dai 17 ai 19 anni residenti a Russi e frazioni.

Sabato 18 maggio l'evento prevede un breve incontro preliminare e una colazione di benvenuto alle ore 9, alla Biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10. A seguire, le visite alle aziende aderenti, organizzate in base alle fasce orarie 10, 10.30, 11, 11.30, 12. Apriranno le loro porte al pubblico le seguenti imprese di Russi: Almatek, Artigiana Legno, Frega, Frigomeccanica Group, Italmeccanica Zaccaroni, Loans, Meccanica Mazzotti, Officina Graziani, Tex Active Clima, Urbitek.

Ricordiamo che l'accesso è gratuito. Per partecipare è consigliabile iscriversi, compilando l'apposito modulo Google al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1jLzFYdqCiQ3dju26H7NMiY7R2BE9UF5Rv2C0RPLQWBc/edit.