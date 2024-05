Un open day per conoscere gli ospiti del canile e dell'infermeria felina

Sabato 25 maggio dalle 15 ci sarà una giornata di apertura straordinaria del canile comprensoriale e dell’infermeria felina dei Comuni della Bassa Romagna, che si trovano a Bizzuno in via Buscaroli. Nel corso della giornata i cittadini potranno vedere le strutture e i servizi gestiti dal Cinoservizio (canile) ed Enpa Lugo (infermeria felina), dedicati agli amici a quattro zampe.

I volontari saranno a disposizione di tutti per qualsiasi informazione, per chi volesse adottare un cane o un gatto e per chi desiderasse fare il volontario. Le forme di collaborazione possono essere diverse: dall'occuparsi delle operazioni di routine come l'alimentazione, la cura e la pulizia, e anche attività esterne come la partecipazione a iniziative per la raccolta di fondi per gli animali, occuparsi delle colonie feline, eccetera.

Nel corso del pomeriggio sarà istituito un senso unico in via Canalvecchio, in modo da ottenere spazio a sufficienza da dedicare alla sosta dei visitatori; solo per chi avesse problemi di mobilità può parcheggiare nell’area sosta interna alla struttura. Consigliato arrivare in bici.