Un open day per conoscere il nuovo centro residenziale per anziani non autosufficienti

In vista dell’apertura ufficiale, prevista tra poche settimane con l’arrivo dei primi abitanti, la 'Rosa dei Venti', il nuovo centro residenziale dedicato alla popolazione anziana non autosufficiente di Ravenna inaugurato in aprile, sabato 16 luglio alle ore 11 la struttura di via Lago d’Albano apre le porte alla cittadinanza interessata a conoscere meglio il complesso. Durante l’open day si potranno visitare gli ambienti, accompagnati dal personale della struttura che sarà a disposizione per descrivere le peculiarità del complesso, i servizi che verranno messi a disposizione e le giornate tipo previste per gli ospiti.