Un'opera per ringraziare chi ha lottato contro il Covid: il dono degli studenti al personale del centro vaccinale

Un grande dono agli operatori del centro vaccinale all’Esp di Ravenna. Si tratta di un’opera che riporta la scritta “Io mi vaccino”, realizzata a più mani da una parte degli studenti della scuola media Don Minzoni dell’Istituto comprensivo San Biagio. Gli alunni del “laboratorio di manualità creativa”, infatti, hanno voluto ringraziare il personale del centro vaccinale dell'Esp di Ravenna per il prezioso lavoro svolto a sostegno della comunità.

Il pannello è stato affisso alla presenza della dirigente scolastica, Angela Graziani, dei professori Caputo e Celentano e di alcuni studenti e studentesse. Anche tutti gli operatori del centro, impegnati in questo lungo periodo per le somministrazioni vaccinali, hanno voluto esprimere il loro ringraziamento commosso per questo inaspettato e super gradito regalo.