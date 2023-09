'Un passo alla volta', a Fruges un incontro con i medici

Martedì 12 settembre dalle 16 alle 18, presso il Centro di Quartiere di Fruges di via Ettore Ricci, 3 si terrà un incontro dal titolo “Un Passo alla Volta”. L’intento è quello di promuovere e aumentare le conoscenze sull’importanza del movimento nella propria quotidianità. L’appuntamento massese, in cui interverranno medici ed operatori sanitari, fa parte di una serie di incontri proposti da Ausl Romagna con al centro il tema della salute.

"Uno stile di vita sano ed equilibrato costituisce il fondamento per una buona salute - dichiara l’Assessore alla Sanità, Paolo Gherardi -. È in questa ottica che cogliamo con favore gli incontri di educazione alla salute promossi da Ausl Romagna, distretto di Lugo ed invitiamo i cittadini di Massa Lombarda alla partecipazione. L’appuntamento del prossimo martedì al Centro di Quartiere di Fruges nasce per sensibilizzare, grazie alla presenza di medici e operatori, ad un sempre più corretto approccio al moto ed all’ attività fisica come vettore al miglioramento della propria vita quotidiana”.

La Regione Emilia-Romagna, nel 2021, ha istituito il progetto “Costruiamo Salute” ovvero un piano di prevenzione di durata quadriennale che tocca quattro aree: il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili attraverso un adeguato stile di vita; il contrasto alle malattie trasmissibili grazie ad una maggiore attenzione sanitaria; ambiente, clima e salute; la sicurezza e la salute in ambienti lavorativi.

Gli appuntamenti massesi dedicati alla promozione dei più salutari stili di vita proseguono l’8 novembre con l’incontro dal titolo “Il Carrello della Salute” presso il Centro Culturale Venturini in cui si imparerà a gestire l’ alimentazione quotidiana. Per iscriversi è necessario inviare una mail a promosalute.ra@auslromagna.it indicando Nome, Cognome, Data di Nascita, Telefono e/o mail o telefonando al numero 3346705941.