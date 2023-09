Un 'patto di gemellaggio' tra i Comuni di Russi e Montescudo-Monte Colombo

Sabato scorso, nell'ambito della Fira di Sett Dulur, si è svolta la cerimonia di firma del patto di gemellaggio tra i Comuni di Russi e Montescudo-Monte Colombo (Rimini). A siglare il documento ufficiale sono stati i rispettivi sindaci, Valentina Palli e Gian Marco Casadei, al cospetto del cittadino onorario di Russi, Antonio Patuelli. All'evento hanno partecipato anche i rappresentanti delle città gemelle di Russi: Saluggia (dove è morto Luigi Carlo Farini) in Piemonte, Bopfingen in Germania, Beaumont in Francia e gli amici di Podborany, presenti nel Villaggio dei gemelli allestito durante la Fira di Sett Dulur.

Il patto di gemellaggio ha suggellato il legame storico tra la Comunità di Russi e quella di Montescudo-Monte Colombo, grazie a due illustri cittadini russiani: Luigi Carlo Farini, medico, scienziato, storico, patriota e statista italiano, più volte Ministro e anche Presidente del Consiglio dei Ministri, e il figlio Domenico Farini, militare e uomo di Stato, unico italiano a essere stato sia Presidente della Camera dei deputati sia Presidente del Senato.

Luigi Carlo Farini fu medico di famiglia a Montescudo nel 1834 e 1835, dove il 2 luglio 1834, nacque il figlio Domenico. "Luigi Carlo Farini - ha spiegato il cittadino onorario Antonio Patuelli, appassionato di Storia del Risorgimento - nacque a Russi nel 1812, si laureò in Medicina a Bologna nel 1832, fece pratica presso l’ospedale di Ravenna e iniziò a Russi la sua attività professionale sviluppando contemporaneamente approfonditi studi in particolare sulle febbri malariche molto diffuse nei territori umidi e paludosi della Romagna dell’epoca. Nel 1834 venne inviato dalle autorità a svolgere le funzioni mediche a Montescudo, anche per allontanarlo da Russi, Ravenna e Bologna dove aveva svolto attività patriottiche molto severamente giudicate dalle autorità dell’epoca. Proprio a Montescudo Luigi Carlo Farini scrisse anche alcune pubblicazioni sulla pellagra e le febbri malariche. A Montescudo, nel 1834, nacque il figlio Domenico, anch’egli insigne patriota, ufficiale dell’esercito del Regno Sardo Piemontese e come tale impegnato nella seconda guerra di Indipendenza, e collaboratore del padre Luigi Carlo quand’era dittatore degli ex Ducati dell’Emilia e Governatore delle Romagne in preparazione dell’Unità d’Italia. Luigi Carlo fu a lungo deputato alla Camera di Torino, l’unica sopravvissuta alle repressioni del 1849, fu Ministro della Pubblica Istruzione a Torino nel governo di Massimo D’Azeglio, Ministro dell’Interno con Cavour e infine Presidente del Consiglio dell’Italia Unita fino alle dimissioni del marzo 1863 dovute a gravi motivi di salute. Domenico Farini è l’unico italiano ad essere stato prima Presidente della Camera dei Deputati (per ben 6 anni) e poi Presidente del Senato per oltre 10 anni".

Analoga cerimonia si terrà a Montescudo-Monte Colombo il prossimo 14 ottobre. Nell’occasione verranno inaugurate due lapidi sulla facciata del Municipio, intitolata una piazza nel centro storico di Montescudo a Luigi Carlo Farini, e a Domenico Farini sarà dedicata l’attuale Piazza del Municipio.