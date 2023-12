Un pomeriggio di festa per i 200 volontari del Decentramento: "Migliorano la qualità della vita dei cittadini"

Giovedì, alle 15, nel centro sociale Bosco Baronio, in via Meucci 23, si terrà anche quest’anno un momento conviviale organizzato dall’assessorato al Decentramento guidato da Federica Moschini per ringraziare i volontari e le volontarie che si impegnano con dedizione e generosità a rendere migliore la qualità della vita dei cittadini di Ravenna. Si tratta di una comunità di oltre 200 cittadini e cittadine, tante sono le persone che hanno scelto di svolgere volontariato nell’ambito dell'assessorato al Decentramento, dei Consigli territoriali, dello Sportello Sociale per la non autosufficienza, offrendo il proprio tempo per supportare le più svariate attività; dal garantire la sicurezza dei bambini all’uscita della scuola, all’assistenza agli anziani, all'accompagnamento di disabili a visite mediche, all'ambulatorio del Pronto Farmaco e delle iniezioni o, più in generale, spendendosi nell’organizzazione di iniziative socialmente utili.

"Da anni le attività di volontariato svolte in diverse forme a favore della comunità ravennate – afferma l’assessora al Decentramento e Volontariato Federica Moschini - hanno contribuito in modo decisivo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine del nostro territorio e dell'intera città. Il forte impegno di tanti volontari e volontarie costituisce un motivo di estremo orgoglio per l'Amministrazione comunale di Ravenna. E' questa la principale caratteristica della nostra città: sapere di poter contare su tantissime persone che ogni giorno si spendono per gli altri, si donano, vivendo in maniera reale i concetti di solidarietà e aiuto reciproco. Stiamo vivendo un periodo storico molto complesso, da cui però potremo uscire solo insieme. Questo momento di incontro è un'occasione non solo per salutarsi, ma anche per tracciare un bilancio di un anno di attività. Colgo quindi l’occasione per porgere a tutti i volontari e volontarie e alle loro famiglie, unitamente a tutta la Giunta e alla intera Amministrazione comunale, i più calorosi auguri di Buone Feste”.

I partecipanti, dopo il saluto dell'assessora Moschini, potranno assistere ad uno spettacolo di intrattenimento con improvvisazione teatrale a cura della Associazione 05 QuartoAtto e, a seguire, all'esibizione della Banda Musicale cittadina di Ravenna aps. Nel pomeriggio verranno consegnati gli attestati di merito e il panettone accompagnati da un piccolo buffet natalizio. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le Associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser.