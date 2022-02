Un ponte da Ravenna al Camerun nel nome del calcio e della solidarietà: al sindaco la maglia dei 'leoni indomabili'

In occasione della 33esima edizione della Coppa d'Africa, che si concluderà con la finale di domenica, l'associazione di volontariato Il Terzo Mondo, attiva a Ravenna sia nel campo del sociale che della cooperazione internazionale, con progetti avviati anche in Camerun, ha l'opportunità per coinvolgere tutta la comunità di Ravenna nella grande manifestazione continentale di calcio, attraverso il sindaco e presidente della provincia Michele de Pascale.

Nella tarda mattinata di giovedì, infatti, una delegazione della Onlus condotta dal presidente Charles Tchameni Tchienga, e composta da Tatiana Tchameni, Maelle Gladis Nambou, Stephanie Tchameni, ha incontrato a Palazzo Merlato il sindaco. Insieme, i presenti hanno ripercorso la storia della Coppa d'Africa, dei "Leoni Indomabili" del Camerun e delle varie grandi leggende che hanno marcato la storia del calcio africano e del Camerun in particolare: da Samuel Eto'o a Patrick Mboma, da Thomas Nkono a Roger Milla, fino al Pallone d'oro liberiano Georges Weah.

Alla fine dell'incontro, il presidente Tchienga ha consegnato al sindaco la maglia ufficiale della nazionale di calcio del Camerun (i leoni indomabili) con il numero 1 intestata a De Pascale e una bottiglia di spumante, dove sull'etichetta si può ammirare una foto del sindaco in visita allo stand dell'associazione durante l'ultima festa del volontariato. "Attraverso il calcio ed il volontariato - spiega il presidente Tchameni - i due fattori per eccellenza d’unione e di condivisione, abbiamo tenuto e voluto fare questo incontro proprio al fin di testimoniare e rinforzare quel forte legame di fiducia, di amicizia e di cordialità che esiste fra l'associazione di volontariato Il Terzo Mondo, il Camerun e l'amministrazione comunale e provinciale, le istituzioni e la società civile ravennate".