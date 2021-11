'Un poster per la Pace', il Lions premia i disegni degli studenti vincitori

Il Lions Club International bandisce ogni anno un concorso denominato “Un Poster per la Pace” riservato a ragazzi fra 11 e 14 anni che frequentino scuole secondarie di primo grado. Tale iniziativa è volta a stimolare fra i giovani studenti lo spirito della pace e ad essa partecipano migliaia di ragazzi da tutto il mondo. Ogni anno viene stabilito un tema e per il 2021 è stato scelto “Siamo tutti connessi”. I giovani che intendono partecipare, su base volontaria, sotto la guida dei loro insegnanti di Arte e Immagine, sono invitati a produrre entro la fine di ottobre un disegno che rappresenti la loro immagine di pace all’interno del tema affidato.

Le scuole di Faenza hanno tutte partecipato con oltre 150 disegni prodotti. Una Commissione, coordinata da Claudia Casali, Direttrice del Mic, ha scelto il migliore per ogni Istituto e il 16 novembre alle 11 i primi classificati sono stati premiati presso la Sala Bigari del Municipio di Faenza alla presenza degli assessori alla scuola Martina Laghi ed al welfare Davide Agresti: Di Matteo Enrico dell’IC Carchidio Strocchi, Ghetti Agata della Fondazione Marri-Sant’Umiltà, Minarini Alyssa dell’IC Europa, Rustichelli Emma dell’IC San Rocco, Torres Poblete Florencia dell’IC Matteucci.

Gli elaborati vincitori verranno spediti al Governatore del Distretto Lions Nazionale per una successiva valutazione e quello più meritevole verrà inviato negli Stati Uniti alla sede Centrale del Lions Club International a Oak Brook (Illinois) ove sarà scelto il migliore tra quelli provenienti da tutto il mondo. Il vincitore sarà invitato con i genitori ad un viaggio negli Usa. Tutti i disegni realizzati dai ragazzi di Faenza saranno esposti per alcune settimane, in collaborazione con il Consorzio “Faenza C’Entro”, nelle vetrine delle attività commerciali del centro storico manfredo. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Faenza.