Un progetto di musica e socialità: nasce il coro gospel di quartiere

E’ prevista per il 20 aprile alle ore 20.00 la partenza del Malva Gospel Choir, la nuova iniziativa di Sala Malva Nord dedicata al cantare insieme. L’obiettivo è praticare il coro gospel liberamente e gratuitamente, creando un gruppo sempre accessibile che si ritrovi ogni mercoledì sera presso la struttura di via dei Papaveri 43 sotto la guida di una direttrice esperta: Fausta Molfini, già a capo del Peter’s Gospel Choir.

Un’occasione quindi per migliorare le proprie capacità canore, conoscere nuove persone e partecipare alla grande energia che solo un canto gospel può generare. L’attività è aperta sia a principianti ed esperti, ed accessibile previa iscrizione e con presentazione di Green Pass. Per informazioni o iscrizioni, si può contattare il 3382196514 via WhatsApp nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00, oppure telefonare al 3476618979.